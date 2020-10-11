Американська фітнес-модель Ана Чері показала фігуру в одних білих мереживах

Ана нещодавно відправлялася у відпустку разом з подругами, де відмінно провела час і вразила всіх фото і відеозвітом, які опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Тим часом користувачі мережі продовжують захоплюватися фігурою спортсменки, яка раніше багато знімалася в пікантних фотосесіях.

Фітнес-модель не тільки показує фігуру в спортивних костюмах, але ще і досить часто демонструє переваги в одній білизні. Ана показує, як виглядає в білих, червоних і чорних мереживах, приміряючи трендова білизна. Один з таких кадрів бурхливо обговорили в мережі, адже дівчина і справді виглядала дуже яскраво:

"Bodyyy🔥 🔥; Бікіні!!! Таке миле!; Боже це бікіні👙 😍; Вау так красиво😍 💕; королева💥 💥 💥; Ваша поїздка Змусила мене так сильно захотіти побувати на Мальдівах🙌 🏼 🙌 🏼 🙌 🏼; Loveeeee це бікіні😍 😍 😍; як завжди красиво і чарівно! ❤ ; будь щасливий будь здоровий☺❤️; ти виглядаєш ... так красиво; чудово😍❤️❤️".

Ми також писали, що спортсменка вдосконалюється вже не один рік і при цьому не бажає худнути, заявляючи, що це сильно впливає на емоційний стан. Тому дівчина продовжує займатися спортом і правильно харчуватися, готуючи солодощі без цукру або корисну низькокалорійну їжу. Коли Ана поправляється, то також не комплексує з цього приводу.

При цьому дівчина знімається в пікантних фотосесіях, щоб прорекламувати свою колекцію спортивного одягу або ж вбрання своїх колег. Спеціально для такого випадку Ана приміряла лише спортивну чорну футболку і високі білі гольфи, що доходять аж до середини стегон. При цьому дівчина спокусливо підняла ногу, щоб показати і самі гольфи з натуральної тканини, і сідниці, якими так пишається.

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