В Україні запропонували ввести заборону на отримання спадщини

Як передає Politeka.net про це йдеться в законопроект, який розміщений на сайті Міністерства соціально політики України.

Згідно з документом, під дію потрапляють ті, хто не доглядав за родичами.

Отримання спадщини буде неможливим до того моменту, поки не будуть відшкодовані витрати на догляд за літньою людиною.

Крім того, законопроект пропонує внести зміни до Цивільного кодексу в частині перегляду сутності довічного утримання та догляду. Натомість за це, установа зможе претендувати на спадщину.

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