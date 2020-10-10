Роман Бреда Пітта з молодою моделлю Ніколь Потуральскі не всім подобається в оточенні актора

Про це пише видання New Idea.

Як відомо, Бред познайомився з моделлю на зйомках фільму "Одного разу в Голлівуді" і з тих пір в ЗМІ стали з'являтися деякі деталі гучного роману зірок.

Фанати, здавалося, могли видихнути з полегшенням, коли Бред Пітт привіз Ніколь Потуральскі у французький маєток, адже один з найкрасивіших чоловіків на планеті знайшов свою другу "половинку".

Але щастя тривало недовго, оскільки в оточенні Бреда Пітта негативно ставляться до самої Ніколь Потуральскі. Батьки Пітта зовсім були засмучені тим, що у їхнього сина роман із заміжньою дівчиною, яка ще й має дитину.

Як запевняють ЗМІ, Вільям і Джейн засмучені тим, що модель Ніколь Потуральскі в два рази молодша за Пітта. А фанати актора, в свою чергу, стверджують, що Ніколь нібито використовує Бреда, користуючись його популярністю.

Раніше ми вже розповідали, що Бред Пітт знайомий з моделлю Ніколь Потуральскі, якій приписують роман із зіркою Голлівуду, близько року.

Обидва вперше зустрілися на вечірці після прем'єри його фільму " Одного разу в... Голлівуді " в серпні 2019-го в Берліні, де тоді жила модель.

Але зірку Голлівуду абсолютно не хвилює, що про нього думає Анджеліна Джолі. Тим більше артист знав, яку реакцію його відносини з моделлю викличуть у колишньої дружини, яка оголосила йому війну в суді.

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