Одна з найяскравіших учасниць "Жіночого кварталу" Марта Адамчук вразила схожістю з казковою героїнею

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знаменита брюнетка поділилася фото, на якому постала перед шанувальникми в розкішному вбранні, передає Politeka.net.

На ній – чорна сукня в підлогу з пишною спідницею і голою спиною. Красуня спускається сходами, зробивши півоберта до фотографа, який знімає її ззаду. Руками вона підтримує поділ сукні. Волосся артистки зачесане і зібране, а образ доповнює макіяж, що підкреслює красу зірки.

"Від себе не втечеш", - підписала знімок Адамчук.

Користувачі не поскупилися на компліменти, а деякі навіть порівняли її з героїнями відомих фільмів.

"Wow😧 😧 😧 😍 😍 😍 оце розкішна лялечка 🤤 🤤 🤤 а можна повторити цей самий лук саме в тому під'їзді, де ми з тобою зазвичай бачимося? 😂😂😂", "Попелюшка 😂", "ой, все. Якесь дежавю. Або фільм "Наречена, що втекла", "Very Beautiful", – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що Адамчук опублікувала в соцмережі фотографію, на якій постала в образі чуттєвої діви. На ній – червоний довгий халат з вишивкою і широкими рукавами в східному стилі, а також довгі чорні рукавички.

Як відомо, в останньому випуску "Жіночого кварталу" артистка офіційно представила свій авторський проект MORA.

"MORA - це результат пошуку себе, суть якого в розкритті нових граней моєї творчості. Якщо Марта – це вже проявлена частина мене, то MORA - внутрішня і ще не розкрита суть. Також це збірний образ всіх сучасних жінок", – говорила артистка в одному зі своїх інтерв'ю.

Нагадаємо, бездоганна брюнетка з "Квартал 95" без сорому і білизни блиснула найцікавішим.

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