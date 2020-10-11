Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала жаркий образ в мікро-бікіні

Пишногруда модель завжди підкреслює достоїнства найсміливішими нарядами і жаркими образами, які привертають до неї все більше шанувальників. Дівчина не боїться критики, тому що приймає себе такою, якою вона є і худнути відмовляється.

Ще в школі Демі фанатично намагалася скинути вагу, після чого потрапила в лікарню з проблемами зі шлунком. Пообіцявши близьким після цього не худнути і піклуватися про себе, Роуз кинула спроби позбутися від пишних форм. Згодом її бюст став своєрідною "родзинкою" на фото. В Instagram Демі показує кращі кадри з відпочинку, як веселиться на пляжі і пікантні фото з рекламних зйомок.

У мікро-бікіні рожевого кольору на тонких лямках і спідницею з розрізами до стегна, Роуз вразила видом на бюст шостого розміру. Ось як реагують в мережі:

"Спокусить навіть жінку; Вау, милий, милий вигляд!; Ваша зачіска чудово Вам йде. Це один з кращих стилів, які я бачив у вас. ❤ ️ ❤ ️ 💋 ; ти всього лише Дорогоцінна дівчинка😍 😍; залишайся такою ж золотою! 💫 ; Чудова лялька😍 😍 🖤; ти така приголомшлива і красива😘 😘 😘 😘; ти прекрасне серце😘; хороший спосіб почати день😘 😘».

Також Демі змогла порадувати черговим яскравим фото, на якому позувала в чорному купальнику з бахромою прямо під бюстом. Як правило, дівчина блищить в більш сміливих нарядах і демонструє ті в рамках реклами брендів, з якими працює.

У реальному житті і не на постановочних кадрах дівчина позує в більш скромних і простих нарядах. На одному з таких фото Демі підкреслила струнку талію короткими шортами з джинсової тканини з високою посадкою і, як зазначалося раніше, монікіні з бахромою під бюстом.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер