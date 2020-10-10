Філіп Кіркоров розповів, чим закінчилася "Нова хвиля" в окупованому Криму, куди він літав з нареченим Ольги Бузової

Про це король поп-сцени розповів у своєму особистому Instagram.

За його словами, він вже повернувся до Москви з Криму, де проходив популярний музичний конкурс.

У публікації Філіп Кіркоров подякував Алісі Голомисовій зі школи-студії, яку заснувала Алла Пугачова.

На знімку видно, як співак виступав з Алісою на сцені, і стояв в яскравому малиновому костюмі на одному коліні.

"Вітаю Анастасію Іванову з перемогою в конкурсі, а головне з визнанням глядацької любові. Запам'ятай, це цінно! Все-таки є у мене пророчі видіння і чуйка на таланти. Удачі тобі в творчому житті, дівчинка-Сонце!",- підписав співак цілу добірку фотографій з Криму, на яких можна помітити і нареченого Ольги Бузової Даву.

"Філіп, браво всім вашим образам!", "Відмінний малиновий костюм", " чарівні два дні, які назавжди запам'ятають і діти, і дорослі! Чудові пісні і шикарні образи. Спасибі за Ваш талант і найвищий професіоналізм", "Філіп улюблений! Дуже красиві фотографії! Скоріше б побачити цей конкурс. Я обожнюю пісню "місячний гість", а кліп шикарний, неймовірної краси!", "Молодці", "який гарний", " Красунчик!",- написали фанати під публікацією.

Раніше ми розповідали, як Кіркоров розважається з коханцем Бузової в Криму.

Під час поїздки до Криму Філіп Кіркоров з Давою позували на тлі узбережжя у Форосі і розважалися як діти в парку атрракціонів.

Більш того, Кіркоров Поїхали з Давою в окупований Крим для участі в конкурсі "Нова хвиля".

"... Моє життя як Атракціон. Втім як завжди-бери від життя все! Але завжди подумайте, чи донесете?..",- підписав король поп-сцени нові знімки у своєму мікроблозі.

Нагадавши, Кіркоров повідав сумне про особисте життя після розлучення з Пугачовою: "це раніше було що показати...".

Як повідомляла Politeka, різко схудлі Кіркоров, Басков і Лазарєв вразили новою зовнішністю, яскраві фото.

Також Politeka писала, що Кіркоров, що рвався в Україну, засвітився поруч з Путіним:"пане".