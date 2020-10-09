Популярна українська співачка Настя Каменських з'явиться в новому випуску шоу "Танці з зірками"

Вона постане перед глядачами в ролі ведучої зоряного балкона. Про це повідомляється на офіційній сторінці шоу в Instagram, передає Politeka.net.

Насті належить зустрічати пари учасників після виступу і задавати їм питання.

"Ведучою зоряного балкона в сьомому прямому ефірі #танціззірками буде чарівна NK. Українська поп-діва, яка підкорює світ своєю творчістю, в "Вечір латини" буде зустрічати пари після виступів і дізнаватися їх перші емоції", - йдеться в публікації.

Також на сторінці шоу з'явилося фото, на якому Каменських позує в спокусливій сріблястій міні-сукні, повністю покритій блискітками. Наряд з пікантним декольте ідеально підкреслює фігуру співачки.

Українці тут же відреагували на новину про появу Каменських в улюбленому багатьма шоу.

"Це точно буде найгарячіший і жаркий ефір в цьому сезоні враховуючи який четвертий суддя джокер на цьому тижні і яка сексуальна ведуча балкона гаряче і вогненнее просто не може бути", "чекаю з великим нетерпінням вже цього ефіру затамувавши подих", "коли вона вже буде в числі учасників?", "Так, і тут без неї ніяк", "клас.. Давно хотіла її побачити в танцях", - пишуть люди.

Нагадавши, Настя Каменських в напівпрозорому бікіні похвалилася бюстом, а даремно: "знову від'їлася".

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