Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася ідеальною розтяжкою під час тренування в залі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мати струнку і граціозну розтяжку-це, і правда, кайф!👍 Але за цим кайфом лежить величезна праця з дитинства.. Коли я прийшла в балетне училище, моя ніжка не піднімалася навіть на 90 градусів..😔 А сьогодні вона зашкалює..💃 Я дуже нею дорожу і підтримую кожен день. І не шкодую сил і часу на підтримку форми🩰» - йдеться в повідомленні.

Водночас Волочкова розповіла, до чого прагне у своєму житті.

"Я хочу бути стимулом для тих, хто розтяжку хоче розвинути, навіть не маючи для цього даних. На моєму прикладі видно, що це можливо. Але для того, щоб ця розтяжка виглядала красиво і естетично, необхідна стрункість тіла, підтягнуті м'язи ніг, витягнуті коліна і стопи. І працьовитість.😊 Шпагат і розтяжка-дуже красиві елементи моєї професії.😊 Не перестаю дивувати", - йдеться в тексті повідомлення.

При цьому коментарі балерина продовжує тримати закритими через надмірну кількість хейтерів, які звинувачують її в лукавстві.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій: "маю право!».

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня: "прямо в кабінеті вони..."