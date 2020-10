View this post on Instagram

Иметь стройную и грациозную растяжку-это, и правда, кайф!👍 Но за этим кайфом лежит огромный труд с детства.. Когда я пришла в балетное училище, моя ножка не поднималась даже на 90 градусов..😔 А сегодня она зашкаливает..💃 Я очень ею дорожу и поддерживаю каждый день. И не жалею сил и времени на поддержание формы.🩰 Я хочу быть стимулом для тех, кто растяжку хочет развить, даже не имея для этого данных. На моем примере видно, что это возможно. Но для того, чтобы эта растяжка выглядела красиво и эстетично, необходима стройность тела, подтянутые мышцы ног, вытянутые колени и стопы. И трудолюбие.😊 Шпагат и растяжка-очень красивые элементы моей профессии.😊 Не перестаю удивлять.😉🩰💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #москва #любовь #радость #enjoy #love #спорт