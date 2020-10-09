Суддя шоу "Танці з зірками" й популярна балерина Катерина Кухар похвалилася бездоганними ногами в міні-спідниці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мій дорогий друг і творець мого сценічного образу!♥️ @gudushka, захоплююся твоїм талантом і твоєю чудовою емпатією, адже те, як ти розумієш всіх моїх героїнь і мене — дорогого коштує! Ти тонко відчуваєш жіночу сексуальність і наша спільна Синергія завжди перетворюється на предмет мистецтва у вигляді твоїх робіт!» - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Кухар позує в облягаючій чорній кофті з ефектним декольте, а також чорній міні-спідниці, яка максимально оголює її й без того розкішні ноги. Це привело в захват її шанувальників. Серед них була й колишня учасниця шоу - співачка Санта Дімопулос.

«Розкішна», «вогонь», « дуже заворожуєте 💖 💖 💖 очей не відірвати. Прекрасна», «Мммм, ці ніжки», «містично красиво», «Словами захоплення не описати яка ви молодець», «приголомшливо! Яка краса», - пишуть вони.

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Carmen will always be free.... ⠀ Мой дорогой друг и творец моего сценического образа!♥️ @gudushka , восхищаюсь твоим талантом и твоей превосходной эмпатией, ведь то, как ты понимаешь всех моих героинь и меня — дорогого стоит! Ты тонко чувствуешь женскую сексуальность и наша общая синергия всегда превращается в предмет искусства в виде твоих работ! ⠀ Ты видишь этот мир совсем другим, ты творишь по зову сердца и делаешь это невероятно красиво! ⠀ И если в сердце Кармен, испокон веков были Хозе и Эскамильо, то современная интерпретация диктует Кармен — Хозе, Эскамильо и Gudu!😜🖤 ⠀ #carmen #ballet #stageoutfit #GUDU #mysoulstyle #fashioninballet

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До цього ми розповідали, що судді шоу "Танці з зірками" Катерині Кухар жорстко дісталося через постійну критику.

Переполох трапився в Instagram шоу" Танці з зірками", де було опубліковано відео з нового шоу"Маскарад".

Нагадавши, Кухар після "Танців з зірками" одягла балетну пачку і показала свою майстерність

Як повідомляла Politeka, Фреймут в піжамі похвалилася, як їй пощастило з партнером на "Танцях", називають королем

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