Carmen will always be free.... ⠀ Мой дорогой друг и творец моего сценического образа!♥️ @gudushka , восхищаюсь твоим талантом и твоей превосходной эмпатией, ведь то, как ты понимаешь всех моих героинь и меня — дорогого стоит! Ты тонко чувствуешь женскую сексуальность и наша общая синергия всегда превращается в предмет искусства в виде твоих работ! ⠀ Ты видишь этот мир совсем другим, ты творишь по зову сердца и делаешь это невероятно красиво! ⠀ И если в сердце Кармен, испокон веков были Хозе и Эскамильо, то современная интерпретация диктует Кармен — Хозе, Эскамильо и Gudu!😜🖤 ⠀ #carmen #ballet #stageoutfit #GUDU #mysoulstyle #fashioninballet