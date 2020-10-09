73-річна співачка Софія Ротару зворушила мережу повідомленням про майбутню прем'єру

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram виконавиці, народна артистка анонсувала прем'єру пісні під назвою "Серце розміром з Сонце".

На фото - усміхнена Софія Ротару в білосніжному вбранні виглядає вражаюче молодо для своїх років.

"Прем'єра ❤️", - коротко підписала знімок народна улюблениця.

У коментарях шанувальники в один голос кажуть, що з нетерпінням чекають цю прем'єру.

"Чекаємо з нетерпіння!Дуже чекаємо, дорога наша Софія Михайлівна! 💘 ❤ Очень дуже дуже чекаємо❤️💋♥️😍💕💕🙏❤️😍Ух ти, як здорово, благо дарую, улюблена моя! ❤🙏 А Ваще серце більше сонця!Bellissima 👏🤗 ❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👍👍👍з ПРЕМ'ЄРОЮ!!!Спасибі, приємно знову бачити на сцені, моя улюблена Софія Ротару 💖 💕 💗 💕 💖чекаємо. Нудьгувати. Любимо вас! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤ Дуже-дуже чекаємо на прийом Софія Михайлівна. І нових емоцій 🙌❤️❤️❤ ️ любимо і цінуємо ВАС . Величезного ЗДОРОВ'Я 😘 класно👍 Прем'єра?) Прем'єра пісні?😍Урааа, класно. З прем'єрою Софія Михайлівна. І величезне спасибі за прем'єру пісні любимо вас і поважаємо. Спасибі величезне за вашу творчість Yе мучте нас, Софія Михайлівна, ми і так вже на межі)) ну коли і де? Фото бомбічнt! ♥ ️ 🌹 🔥 👏 ",- написали вони.

Раніше ми писали про те, що хірург показав, як могли б зараз виглядати Алла Пугачова і Софія Ротару, якби не вдалися до пластики.

І Примадонна, і Ротару факт втручання хірургів заперечують, проте Московський пластичний хірург Амжад Аль-Юсеф впевнений — робота фахівця в обох випадках очевидна. З єдиною різницею-над Ротару працював справжній профі, передає КП.

Для порівняння, хірург показав на фото, як могли б виглядати Ротару і Пугачова без пластики. Різниця приголомшує-артисток за безліччю зморшок практично неможливо впізнати.

У мережі поспішили відзначити, що 71-річна Пугачова і 73-річна Ротару без пластики дуже схожі на звичайних російських бабусь, яких можна зустріти в кожному дворі.

Рідкісне фото Софії Ротару з сестрою, братом і батьками з'явилося в мережі. Чорно-біле фото, яке мало хто бачив раніше, опублікували на одній з фан-сторінок знаменитості. На фото, Ротару, ще зовсім юна, її спершу навіть важко впізнати.

Відзначимо, знімок для багатьох став сюрпризом. У той же час хтось зазначив, що, ймовірно, цей знімок засмучує Софію Ротару, оскільки її батьків вже немає на цьому світі.

"Яке фото!", "Софія Михайлівна напевно, коли дивиться на це фото, напевно засмучується, що батьків немає вже!", "Вперше таке фото бачу«," відразу видно, що всі люблять один одного! Хороша і дружна сім'я!", "Сімейне фото, де найближчі, улюблені і дорогі серцю батьки . Пам'ять про них завжди буде всередині себе , так само як і у нас, у яких немає вже на цьому світі батьків. Царство небесне і вічна пам'ять", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці Чернівецької області. Батьком Софії був бригадир виноградарів-Михайло Ротару, мати Олександри Іванівна працювала на ринку. У родині було шестеро дітей, серед яких Софія була другою за старшинством.

Нагадавши, 73-річна Софія Ротару приймає привітання, Кіркоров не стримався.

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