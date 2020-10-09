Озвучено новий прогноз щодо курсу долара і розміру середньої зарплати на 2021 рік

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявила нардеп Леся Забуранна.

Зокрема, парламентарій нагадала, що на сьогоднішній день розмір середньої зарплати в Україні становить майже 12500 гривень.

Зарплати, виплати

Наступного року, спираючись на прогнози експертів, Забуранна очікує зростання зарплат до 14 тисяч гривень. Що стосується курсу долара, то в 2021 році він, можливо, залишиться в нинішньому ціновому коридорі.

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"На сьогоднішній день середня зарплата 12,5 тисячі грн, Я думаю, що середня зарплата в наступному році буде, за прогнозами експертів, близько 14 тисяч грн. З приводу курсу долара - я думаю, він збережеться на рівні 29-29,1 гривень за долар", — підкреслила парламентарій в ефірі телеканалу.

Раніше ми попереджали про різкий стрибок курсу долара до весни 2021 року.

Як прогнозують експерти, вже після зими українцям за один долар доведеться віддавати по 30 гривень.

курс валют, обмін валют

"...Уряд, і нове керівництво Нацбанку не зацікавлені в цьому, оскільки йде жорстка трата золотовалютного резерву. І такими темпами до весни ми будемо мати більше 30 гривень за долар", — попередив Анатолій Баронін.

Ще один експерт Найман Ерік також прогнозує чергове знецінення гривні і впевнений, що в 2021 році Долар буде коштувати більше 30 гривень.

Нагадаємо, що новий обвал в обмінниках, НБУ озвучив свіжий курс долара

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