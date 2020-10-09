Озвучено новий прогноз щодо курсу долара і розміру середньої зарплати на 2021 рік
Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявила нардеп Леся Забуранна.
Зокрема, парламентарій нагадала, що на сьогоднішній день розмір середньої зарплати в Україні становить майже 12500 гривень.
Наступного року, спираючись на прогнози експертів, Забуранна очікує зростання зарплат до 14 тисяч гривень. Що стосується курсу долара, то в 2021 році він, можливо, залишиться в нинішньому ціновому коридорі.
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"На сьогоднішній день середня зарплата 12,5 тисячі грн, Я думаю, що середня зарплата в наступному році буде, за прогнозами експертів, близько 14 тисяч грн. З приводу курсу долара - я думаю, він збережеться на рівні 29-29,1 гривень за долар", — підкреслила парламентарій в ефірі телеканалу.
Раніше ми попереджали про різкий стрибок курсу долара до весни 2021 року.
Як прогнозують експерти, вже після зими українцям за один долар доведеться віддавати по 30 гривень.
"...Уряд, і нове керівництво Нацбанку не зацікавлені в цьому, оскільки йде жорстка трата золотовалютного резерву. І такими темпами до весни ми будемо мати більше 30 гривень за долар", — попередив Анатолій Баронін.
Ще один експерт Найман Ерік також прогнозує чергове знецінення гривні і впевнений, що в 2021 році Долар буде коштувати більше 30 гривень.
Нагадаємо, що новий обвал в обмінниках, НБУ озвучив свіжий курс долара
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