29-річна російська відеоблогерка Настя Івлєєва, яка за сумісництвом є ведучою популярної тревел-програми "Орел і решка", збентежила відвертим фото

Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала три свіжих фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких сидить у спокусливих позах.

Так, на першому знімку Івлєєва в червоній короткій спідниці, довгих чорних чоботях і леопардової блузці, що не приховує її розкішних грудей, сидить на підлозі.

На другому фото ведуча сидить навпочіпки, виставивши далеко вперед довгу ногу. На Насті - чорні чоботи, бузкова кофта і білий ліфчик. Чи є на ній нижня частина одягу - незрозуміло.

І, нарешті, на третьому кадрі Івлєєва знаходиться нібито в поліцейському ділянці, на тлі сітки для вимірювання зросту злочинців. Ведуча дивиться спідлоба, вираз обличчя у неї серйозний, можна відзначити яскравий колір помади на губах дівчини.

Сутя за геотегом, зараз Настя знаходиться в Нью-Йорку (США).

"Це я для себе", - підписала фото Настя.

Фанати бурхливо відреагували на нові фото своєї улюблениці, поставивши всього за годину майже 90 тисяч лайків.

"рай для очей...😻 АААААА ІКОНА ВСЬОГО !!! ДРУГА ФОТКА КРАШ!🤤♥️Це божественно ❤️як завжди отрута ️ ️ Вы вилита дуа липа😁Івлєєва, ти така нереальна! Шалено подобається твій стиль💔 ікона просто, я в балдежі з кожної фотки блін!😻 💥 🤯 Повна відсутність смаку 😜 на третій фотці на Беллу Хадіт схожа 😂 🔥 тебе Навальний лайкає. Це успіх 😍 хороша робота НАСТЯ😂 🤤 А мені Тетяну Васильєву в молодості нагадала фотки балдеж чистої води!😻 😻 🤤 ",- написали вони.

Раніше ми писали, що Настя Івлєєва збентежила відвертим фото. Зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому вигулася в спокусливій позі.

Івлєєва продемонструвала струнку, підтягнуту фігуру в кремовому бікіні. Гаряча блондинка притулилася до стіни, випнувши сідниці і схопившись за ногу. Настя грайливо посміхнулася.

"Доброго ранку, штоле️️🤪", - підписала вона фото.

Користувачі не змогли байдуже пройти повз такої краси і залишили безліч коментарів. Зокрема, деякі відзначили, що у блогерки кудись "пропав" колишній бюст.

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