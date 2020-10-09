Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала переваги з пікантного ракурсу

Модель кожен день показує, як виглядає її фігура в сміливих і навіть пікантних образах. Дівчина не приховує бюст і всіляко демонструє його в крихітних ліфчиках. Також Квітко не забуває демонструвати неприродно пишні сідниці разом з тонкою талією.

На одному з таких фото Анастасія в мікро-бікіні насиченого баклажанового відтінку показала себе з незвичайного ракурсу. Позуючи на лежаку, Анастасія вип'ятила бюст і підняла голову, щоб підкреслити достоїнства вдалим прогином.

До слова, Настя є рекламним представником трендового одягу, тому кожен раз на таких ось неоднозначних кадрах вона представляє різні купальники і намагається не повторюватися. Ось що пишуть під постом цього разу фанати:

«Дивно😍😍🍆; Мені подобається ❤; поправте мене, якщо я помиляюся, але я думаю, що ми потрібні один одному @anastasiya_kvitko; Фантастичний помідорчик🍑; Чудовий краєвид; ваш фон - це все; Красиві ніжки 👣🖤❤️😍; Поза Ріки 👅🔥; Приголомшливо твоя 🍑 мені дуже подобається Анастасія 😍😋; Так моя дорога Хермоза 🥂; Беллисима 😍 😍 😍; Ти лисиця !!! Продовжуй посміхатися, дорога !!!».

Анастасія є затребуваною моделлю, тому на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка публікує безліч кадрів зі зйомок в самих різних образах. Дівчина демонструє пишні форми без найменшого почуття сорому, так як пишається ними і не бажає ховати себе.

Квітко не розповідає, чи зробила вона пластичні операції або ж її фігура була від природи такою незвичайною, проте фанати продовжують запевняти, що дівчина зробила дуже багато «виправлень». На одному з фото, яке Настя показала, чітко видно, як неприродно тонко виглядає її талія і як переконливо виглядає бюст і стегна.

У ніжно-рожевій сукні на тонких лямках прямого крою дівчина блищала поруч з дзеркалом і показала таким чином, як виглядає з самих різних сторін. Ось як реагують фанати.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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