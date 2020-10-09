Стало відомо, за якої умови в Україні можуть офіційно ввести режим НС

Таку заяву в ефірі телеканалу Україна 24 зробив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

Через різке збільшення кількості заражених китайським вірусом в Україні можуть затвердити режим надзвичайного стану.

Однак, як запевняє Олег Немчинов, подібний режим буде введений за умови, якщо такий крок ініціює глава держави Володимир Зеленський.

"Ми готували проект Указу президента Про введення надзвичайного стану навесні. Як Ви знаєте, ми обійшлися без цього. Причому показники були зовсім іншими. Ми входили в невідому для нас епідеміологічну ситуацію. У разі необхідності і якщо це буде ініційовано президентом України, ми розглянемо такий варіант. Але я особисто зараз не бачу такої необхідності", - пояснив Немчинов в ефірі українського телеканалу.

Варто відзначити, що режим НС (надзвичайної ситуації) був введений в деяких українських областях ще в березні через початок епідемії китайського вірусу.

Під надзвичайним станом мають на увазі ситуацію на окремій території, в межах організації, на водотоці або водоймі, при якій порушуються нормальні умови життя населення, і ці обмежувальні заходи можуть бути введені як на рівні держави, так і на рівні певного регіону.

Режим НС вводиться в разі наявності реальної загрози безпеці громадян або конституційному ладу, усунення якої іншими способами неможливо.

Такий режим може тривати не більше 30 діб і не більше 60 діб - в окремих її місцевостях і може бути продовжений не більше ніж на 30 діб. Більш того, режим НС істотно обмежує права простих людей:

встановлюється особливий режим в'їзду та виїзду

обмеження руху транспорту і його повний огляд

заборона на масові заходи

примусове відчуження майна у населення

Нагадавши, українців приголомшила черга швидких до київської лікарні, відео

Як повідомляла Politeka, українцям оголосили про посилення карантину, кого це торкнеться

Також Politeka писала, щопо українцям вдарили новим посиленням карантину, готуються до звільнень