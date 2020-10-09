Дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк показала себе в оригінальному образі з метеликами

Анна Заворотнюк поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На фото дівчина позує перед камерою в ніжній білій кофті з глибоким декольте. Анна завила волосся і додала своєму обличчю лиску за допомогою ніжного макіяжу. Однак, справжньою родзинкою її образу стали золотисті метелики, які прикрасили щоку і вилицю красуні. Така прикраса виглядає вельми оригінально.

"Метелики в моїй голові...",- підписала фото Заворотнюк.

Її передплатники тут же почали засипати дівчину компліментами.

"Гарненька така) дуже зворушлива і загадкова", "дуже, схожа на маму", "милашка! Реально фея", "Так на матусю схожі", "Ви краси неймовірної!", "дуже незвично виглядає татушки клас під них би ще літній макіяж думаю пішов би", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Анна приголомшила зізнанням у підписі до нового фото.

Примітно, що дочка знаменитості стоїть на одній з московських вулиць, що вражає своїм безлюд'ям – видно лише самотні перехожі, що нехарактерно для такого густонаселеного міста. Про це і написала Анна в підписі під фото.

"Так не характерно для Москви, дивно пустельна вулиця. Дуже дивно і незвично бачити Московську вулицю такою безлюдною", – пише дівчина.

Нагадаємо, розгублена Заворотнюк поділилася переживаннями: "дивно і незвично бачити...".

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