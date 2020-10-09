Король поп-сцени Філіп Кіркоров розважається як може в окупованому Криму

Нова публікація зі знімками з півострова з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Судячи зі знімків, Філіп Кіркоров відправився з окупований Крим разом з нареченим Ольги Бузової Давидом Манукяном.

Під час поїздки до Криму Філіп Кіркоров з Давою позували на тлі узбережжя у Форосі і розважалися як діти в парку атрракціонів.

"Традиційні "кримські" сюжети. Показав Даві cover #язатебемопру через роки... Настрій на п'ятницю: встигнути все! Моє життя як Атракціон. Втім як завжди-бери від життя все! Але завжди подумайте, чи донесете?..",- підписав король поп-сцени нові знімки у своєму мікроблозі.

"Ось це відпочинок, на одній хвилі", " вчимося у Вас Філіп, і беремо від життя все. Спасибі за цей вогонь, настрій і драйв, яким ви заряджаєте з Разу в раз", " Красотища нереальна! Філіп улюблений! Чудесного відпочинку, прекрасних вражень, і нехай буде все, що побажаєш!", "Такі класні", "Нібито бухали усю ніч", "Філіп, ви такий позитивний, добрий, веселий, що все це відчуваєш навіть тут, дуже поважаю і люблю", " Дава до більш грошового партнера метнувся? На Бузовій піднявся, перейшов на Філю?", "На цих фото Кіркоров схожий на чоловіка нетрадиційної орієнтації так як фотки з чоловіком! Але виглядають нічого, хоч у відпустці можна побути самим собою..",- написали фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Філіп Кіркоров приміряв корону в компанії нареченого Ольги Бузової.

На кадрах Кіркорова можна побачити в його суддівському кріслі, на сцені, за лаштунками, а також в компанії репера і блогера Дави, який за сумісництвом є партнером Ольги Бузової.

Кіркоров постає в різних костюмах, але більшість з них покрито блискітками або паєтками. Також на деяких знімках на голові співака красується корона.

Нагадавши, Кіркоров повідав сумне про особисте життя після розлучення з Пугачовою: "це раніше було що показати...".

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