Встановлена максимальна сума штрафу за відсутність маски в громадських місцях - до 1000 євро

Мова про Італію, де напередодні парламент прийняв відповідне рішення. Нова постанова набула чинності з четверга, 8 жовтня, передає Politeka.net з посиланням на видання The Local.

Так, уряд збільшив штрафи за відмову носити маску до 1000 євро, при цьому були розгорнуті поліцейські патрулі для перевірки дотримання цих правил громадянами. До цих пір максимальний штраф становив 400 євро, хоча в деяких регіонах на місцях були введені більш високі штрафи.

Компанії, які не дотримуються норм безпеки в своїх приміщеннях, можуть бути оштрафовані на суму до 1000 євро і ризикують бути закритими на термін до 30 днів.

У той же час в документі відзначені винятки: людина не буде оштрафована, наприклад, за прогулянку по сільській місцевості зі своїм чоловіком чи дружиною або сусідом по будинку без маски.

Діти до шести років і люди з особливими обмеженими можливостями також звільнені від носіння маски, як і всі, хто займається спортом (тренується) поодинці на відкритому повітрі.

Крім того дозволено знімати маску в ресторанах і кафе при прийомі їжі і напоїв, але відстань між клієнтами закладів має бути не менше одного метра.

Раніше в Італії вимагали носити маски в громадських місцях - в приміщеннях і на відкритому повітрі з 18 до 6 годин.

Нагадаємо, згідно із загальними правилами карантину, що діють на сьогоднішній день в Україні, штраф за відсутність маски для громадян становить 17 тисяч гривень.

Однак у липні цього року жорсткі штрафи за перебування в громадських місцях без захисних масок Кабмін вирішив замінити на більш лояльні. Відповідний законопроект знаходиться на розгляді в Раді.

Так, новим проектом закону штраф для громадян встановлено у розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів — це всього 170-255 грн. Для юридичних осіб - від 3400 до 5100 грн.



Зазначимо, в Італії в четвер, 8 жовтня, зареєстровано 2548 нових випадків зараження за добу. В Україні за той же день зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових хворих - 5 397.

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