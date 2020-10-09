Стало відомо, як зміняться тарифи на комуналку вже в опалювальному сезоні

Про це попередив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук, передає Finance.ua.

За його словами, вже взимку тарифи на газ для населення будуть в два рази більше, ніж влітку.

Замість 3 грн за кубометр доведеться заплатити 6 гривень. Якщо враховувати абонплату, то кінцевий тариф для побутових споживачів може скласти 8 грн/кубометр. Тобто, опалення будинку в 100 "квадратів" влетить в 4-5 тисяч грн на місяць.

Що стосується опалення в багатоквартирних будинках, то там ситуація набагато простіше. Для теплокомуненерго до кінця наступного опалювального сезону продовжують діяти спеціальні розцінки на паливо (у серпні ціна становила 2,9 грн за куб).

“Не виключено, що її до виборів заморозять. А після - самі розумієте... " - додав Корольчук у спілкуванні з журналістами.

Експерт Єгор Комов попередив, що тарифи на газ взимку зростуть через збільшення попиту на паливо, і в грудні тариф може зрости до 7 грн/кубометр.

Інший аналітик Оксана Запорізька пояснила, що ціна на паливо підвищується через зміну сезону, передає Обозреватель.

"Ціна зросте тому, що змінюється сезон. Як правило, це відбувається з наближенням зими. В яких межах вона буде знаходиться – зараз сказати складно, але очікувано, що її рівень буде нижче, ніж минулої зими. Нині сформовані високі запаси природного газу в сховищах, а на зниження попиту вплинула пандемія вірусу", – розкрила вона нюанси в спілкуванні з журналістами.

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