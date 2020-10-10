Популярна мексиканська модель Playboy Кассандра Сьєнега влаштувала гарячу зйомку в тісній душовій кабінці

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала пристрасні знімки, які звели з розуму її шанувальників. Сьєнега була одягнена в мініатюрне бікіні, яке насилу могло прикрити її апетитні форми. Дівчина вирішила додати вогника і застигла в непристойній позі, щоб фоловери могли розгледіти найсолодше. Крім цього, Кассандра повернулася задом, похвалившись своєю великою "п'ятою точкою".

"Тобі подобається, коли твоя дівчина намокає?",- залишила відвертий підпис до посту зірка Playboy.

За чотири години її фото зібрали майже 8 тисяч лайків. У коментарях шанувальники стали захоплюватися красою моделі.

"Приголомшлива", "ти чудова", «Мені подобається, коли ти це робиш», «ти вбиваєш», «Моя любов», «така красива», «дивовижна дівчина», «Приголомшлива", " Фантастична. Люблю тебе, сестра», «Ти моя королева», «Супер», "дуже гаряче", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега похвалилася ідеальною фігурою в облягаючому бікіні. Модель зізналася, що купальник виявився трохи затісний, але вона все одно влаштувала зухвалу фотосесію, засвітивши зайве.

Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега в мікро-бікіні звела з розуму не тільки поглядом:"Ласкаво просимо в моє лігво".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега влаштувала гаряче тренування з подружками у дворі:"ракети".

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега ледь не розірвала бікіні пишними принадами:"гаряча дівчинка".