Одна з фан-груп відомої української співачки Ані Лорак виклала в соцмережу відвертий знімок дівчини

Як повідомляє Politeka, на знімку виконавиця стоїть на тлі тропічних пальм у відвертому роздільному купальнику чорного кольору. Крім купальника на зірці браслети і сонцезахисні окуляри.

Правою рукою Ані тримається за голову, ліву вільно поклала на стегно. Звертає на себе увагу високі груди співачки, плоский живіт і спокусливі стегна.

Примітно, що співачка дуже рідко фотографується в купальнику, а тому цей знімок відразу ж привернув увагу чоловіків.

"Всім привіт, дорогі!🌸 💞 Хочу побажати вам прекрасного дня!Шик️ шикарну @anilorak вам🔥 #anilorak # анілорак", - підписали знімок у фан-групі.

Фанати не пройшли повз нової публікації. Вони за неповну добу поставили більше двох тисяч лайків, а враховуючи, що це не особиста сторінка співачки, а аккаунт одного з численних спільнот її фанатів, то це цифра чимала.

Крім того, фоловери залишили безліч коментарів, в яких захоплюються природною красою і талантом знаменитості.

"Фігурка шикарна 😍 БЕЗДОГАННА👍💯ІДЕАЛ КРАСИ💯👍🙏💖 і ОБЛИЧЧЯ, І ФІГУРА, І ГОЛОС, І ДУША👍🙏💖💯😍🔥💥🌟💥🔥💥🌟🔥💥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Без трусів ще краще 🙏 Приголомшена я не коли не бачив Королину в купальнику, вона неповторно прекрасна 🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 І вам гарного дня🌹🌹🌹 Шикарна дівчина Класно, супер Привіт 🙋 хочу побажати прекрасного дня і настрій 😉😉 айловью ані лорак💘💘💘Фото звичайно шикарне. Але не як не зрозумію ані Ви співачка або секс модель , яка спокушає мужиків щоб у них слюні не переставали бігти або талант закінчується у вас. Талант пиз*ой не перебити не опускайтеся так низько до Волочкової. Де ваш талант голос Ви так красиво співає.❤️❤️❤️😍😍😍👏 Цукерка!! 💝😍😍😍💝💝💝", – відзначили вони.

Раніше ми писали, що відома співачка Ані Лорак похвалилася фігуркою в розкішній сукні кольору золота. На одній з фан-сторінок співачки з'явилося архівне фото, на якому вона позувала в красивій обтягуючій сукні. Лорак посміхалася і дивилася в кадр, її волосся красиво спадало на плечі. При цьому вся увага шанувальників була прикута до пишного бюста співачки, який вона упакувала в золотий корсет сукні. Груди красуні так і норовила вистрибнути з глибокого декольте.

"Співачка неймовірної краси, унікальний голос, якій підкорив мільйони слухачів по всьому світу. Щира і справжня, та, хто ніколи не здається, вірить в добро і несе світло! Наша Гордість! Найкраща, в світі!",- підписали фото автори фан-аккаунта.

У коментарях під постом співачці залишили масу приємних слів.

"Вона просто вогонь", "все ідеально«," Немає слів! Краса у плоті!",» Супер«,» найкраща однозначно", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лорак без макіяжу спробувала приховати зайве під масивною кофтою: "просто нічого собі...".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак, яку в дитинстві віддали в інтернат, здивувала знімком з мамою: "справжні чудеса...".

Також Politeka писала, що Лорак у просвічуючій майці засвітила зайве в ресторані.