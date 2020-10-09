Які цифри чекають на нас в обмінниках

Стало відомо, коли курс долара переступить позначку в 30 грн/$

Про це пише ТСН.

За словами аналітика Максима Пархоменка, на цьому тижні продовжитися девальвація гривні і зростання курсу долара.

"НБУ не уповільнює темпи падіння гривні, а умов, які могли б розгорнути рух курсу, на горизонті немає. Тому ми цілком можемо легко зберегти поточну динаміку, до кінця тижня перевищити рівень в 28.50 гривень за долар", — попереджає він.

Експерт Анатолій Баронін запевняє, що вже навесні в Україні курс долара буде більше 30 грн/$.

"МВФ був зацікавлений в утриманні курсу, оскільки це стабільність золотовалютного резерву і гарантія того, що Україна зможе розраховуватися як за зовнішніми, так за внутрішніми боргами. Зараз ми бачимо, що і уряд, і нове керівництво Нацбанку не зацікавлені в цьому, оскільки йде жорстка трата золотовалютного резерву. І такими темпами до весни ми будемо мати більше 30 гривень за долар", - озвучив Баронін свій валютний прогноз.

За словами Бароніна, курс долара може йти вгору через нинішню політику Нацбанку.

"Зараз МВФ практично не впливає на Нацбанк. Досить страшно за майбутнє економіки... Але те, що відбувається з курсом — наслідок саботажу, оскільки витрачати золотовалютний резерв зараз, в умовах, коли потрібно віддавати борги, — це шкідництво. Це все позначиться на звичайних українцях, які будуть ходити в магазини, отримувати зарплату", - підкреслив фінансовий аналітик.

Ще один експерт Найман Ерік також прогнозує чергове знецінення гривні і впевнений, що в 2021 році долар буде коштувати більше 30 гривень.

"Один з факторів (зростання курсу долара - ред.) — великий бюджетний дефіцит", - додав він у коментарі журналістам.

Раніше ми розповідали, що буде з курсом долара до кінця року.

Глава НБУ попередив, що пропозиція валюти від експорту в найближчі місяці має зрости, але регулятор не буде втручатися в ситуацію на ринку.

"Незалежно від того, куди буде рухатися курс, ми не будемо ламати ринковий тренд і продовжимо згладжувати тільки надмірні курсові коливання, якщо це буде потрібно...",- запевняє голова держрегулятора.

Нагадаємо, що новий обвал в обмінниках, НБУ озвучив свіжий курс долара

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