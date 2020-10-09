Вигнання з "Танців з зірками" відразу двох пар, одна з яких не змогла брати участь через Китайський вірус, викликала справжній скандал

За результатами голосування» Танці зірками " покинула пара Тарас Цимбалюк та Яна Заєць.

Але це ще не все. За правилами проекту були дискваліфіковані Олег Винник і Олена Шоптенко, які пропустили два випуски через Китайський вірус.

Але, учасникам проекту, глядачам, а також представникам українського шоу-бізу таке рішення здалося несправедливим.

В результаті зірки записали відеозвернення. Alyona Alyona, Сергій і Сніжана Бабкіни, Юрій Горбунов і Катя Осадча, Позитив і Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Дмитро Зібров, Наталія Могилевська та інші бажають парі одужання і повернення на паркет.

Нагадаємо, в шостому ефірі Ольга Фреймут заявила, що Олега Винника варто залишити в шоу, адже вірус, яким захворів артист, може наздогнати кожного.

"Будь ласка, форматники шоу, ми вас просимо, залиште Винника в проекті. Дайте йому шанс», - звернулася вона.

Інші учасники підтримали ведучу і разом з глядачами скандували: "Винник".

Тепер українці затамували подих з надією на те, що Винника і Шоптенка повернуть в "Танці з зірками", і чекають реакції представників проекту.

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