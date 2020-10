View this post on Instagram

Не лише учасники #танціззірками виступили за повернення кумира мільйонів українок Олега Винника у шоу, а й найпопулярніші зірки українського шоубізнесу висловили свої слова підтримки парі. Дивись подробиці у відеозверненні 🙌 Повний випуск переглядай онлайн на 1+1 video за посиланням в сторіз. @olegg.vynnyk @alena_shoptenko