Українців попередили, що країна знову може повернутися до жорсткого карантину через різке зростання випадків зараження китайським вірусом

Як повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю УП, суворий карантин можуть ввести вже через два тижні. (Інтерв'ю було опубліковано 8 жовтня)

"Ми інше зараз прораховуємо: кількість хворих на день протягом 1-2 тижнів, призведе до стовідсоткового заповнення ліжок. Два тижні-це інкубаційний період, в середньому. Тоді я як санітарний лікар буду говорити: Дивіться, ми вийшли на цю цифру, у нас залишилося два тижні, і у нас іншого виходу немає, окрім як вводити жорсткі карантинні обмежувальні заходи", — пояснив Ляшко.

Розрахунки чиновників будуються на нинішній статистиці по пандемії.

Це змусило владу готувати ще 50 000 ліжок для потенційних пацієнтів, які можуть захворіти китайським вірусом найближчим часом.

Зазначимо, 9 жовтня, в Україні зафіксовано новий антирекорд: +5 804 нових випадків за добу.

Всього у нас в країні за весь час епідемії вірусом заразилися 250 538 осіб. Зафіксовано 4779 летальних випадків (+89 за добу). 108 233 чоловік одужали.

Відзначимо також, що рекордна кількість нових заражених і в світі, за добу захворіли 348 630 осіб.

Нагадаємо, раніше лікар-вірусолог Андрій Александрін заявив, що Україна чекає досить серйозне зростання захворюваності коронавірусів.

При цьому він прогнозує, що в листопаді в Україні можуть виявляти до 12 тисяч випадків зараження щодня. За його прогнозами, це станеться зовсім скоро і найгірший період для українців ще попереду.

Нагадавши, українців приголомшила черга швидких до київської лікарні, відео: "від вірусу не сховається ніхто".

Як повідомляла Politeka, українцям оголосили про посилення карантину, кого це торкнеться: "стовідсотковий масковий режим".

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