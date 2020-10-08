Катя Осадча та Юрій Горбунов показали, як насолоджуються компанією один одного, на милому сімейному фото

Відомий український ведучий поділився зворушливим селфі з дружиною в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Горбунов позує перед камерою в бузковій сорочці. При цьому до нього тісно притулилася його дружина. Осадча для фото вибрала яскраво-жовту сукню з відкритими плечима і оригінальними рукавами. При цьому її наряд виглядає не по-осінньому легким. За фото можна помітити, що на обличчі ведучої зовсім немає косметики.

Ведуча зі щасливою посмішкою обіймає свого чоловіка і виглядає дуже задоволеною.

"Згадуємо літо!",- підписав знімок Горбунов.

Шанувальники пари тут же почали коментувати фото.

"Хороша сім'я!, !Бла бла бла вони такі як і всі!, !хитрий лис", "які ж Класні. Просто приємно на Вас дивитися", "мені здається ви навіть схожі один на одного на цьому прекрасному фото", "на вас завжди приємно дивитися, енергетика чудова!", "Прекрасна пара", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Осадча поділилася фото, на якому вони з Горбуновим сидять на сходинках у себе вдома, тісно притулившись один до одного. При цьому вони обидва позують в милих чорно-білих піжамах. Горбунов вибрав наряд в цяточку, а Осадча – в клітинку.

"Гріємося в обіймах і чекаємо бабине літо", - підписала фото ведуча, яка на знімку виглядає дуже щасливою.

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