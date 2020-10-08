Ані Лорак засвітилася в студії і порадувала шанувальників довгоочікуваним анонсом

Відома українська співачка, яка вже давно перебралася жити і працювати в Росію, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Лорак опублікувала цілу серію фотографій, на яких вона знаходиться в звукозаписній студії. Для роботи зірка вибрала простий і комфортний одяг: на ній сірі джинси в обтяжку і вільна чорна футболка. Відзначимо, що гламурну співачку нечасто можна побачити в такому простому одязі.

"Скоро нова пісня! Ви готові?" ,- написала зірка в підписі до знімків.

Її шанувальники тут же відреагували на цей пост.

"Я перед такою іконою готова поклонятися вічно", "чекаємо, Кароліна. Буде бомба", "що за краса перед сном?! Звичайно ж чекаємо! Шикарна", "чекаємо пісню українською", "Кароліна - сама чарівність!! Чекаємо з нетерпінням нової пісні!", "Діва шикарна, дуже чекаю нову пісню", "килим як у мене вдома", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що на одній з фан-сторінок ані з'явилося архівне фото, на якому вона позувала в красивому обтягуючому платті. Лорак посміхалася і дивилася в кадр, її волосся красиво спадало на плечі.

При цьому вся увага шанувальників була прикута до пишного бюста співачки, який вона упакувала в золотий корсет сукні. Груди красуні так і норовила вистрибнути з глибокого декольте.

Нагадавши, Ані Лорак приголомшила виглядом в золотій сукні з глибоким декольте, народ онімів від захвату: "Немає слів!".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак, яку в дитинстві віддали в інтернат, здивувала знімком з мамою: "справжні чудеса...".

Також Politeka писала, що Лорак в майці, що просвічує, засвітила зайве в ресторані.