Стало відомо, як шахраї по-новому намагаються "розвести" українців на великі суми

Про це пише Обозреватель.

Цього разу справа дійшла до липових штрафів за порушення ПДР, коли "листи щастя" приходять навіть тим, у кого немає автомобіля.

За словами Валентини з Києва, їй прийшло "повідомлення" про перевищення швидкості, але автомобіль після розлучення дістався чоловікові, і вона ним не користується.

Чоловік зайшов у додаток і побачив, що ніяких штрафів по автомобілю немає. Через час їй почали надходити погрози від колекторів, які погрожували забрати у неї квартиру.

"Вони знали мою адресу, що квартира належить мені. Я, звичайно, не злякалася, пояснила їм, що звернуся в поліцію. Поки відстали", - додала Валентина в коментарі журналістам.

Квитанція про штраф прийшла і киянину Геннадію. Він спершу хотів заплатити, але його збентежило "повідомлення". Коли побачив відсутність штрафів в спеціальному додатку, то відразу ж зрозумів, що це "розвод".

У поліції також рекомендують українцям перед оплатою спершу перевірити інформацію в спеціальному кабінеті. Це можна зробити в електронному кабінеті водія, на порталі МВС, а також в додатку "Дія".

"Якщо ніде ви своє порушення не знайшли, то сміливо його ігноруйте", - радять адвокати і додають, що до суду можна звертатися, якщо ви постраждали від рук шахраїв і сплатили липовий штраф.

Раніше ми розповідали про нові штрафи для українців. Так, Раді пропонують узаконити штрафи для власників домашніх тварин. Пропонується ввести штрафи до 5100 гривень для тих, хто не прибирає за своїми вихованцями під час прогулянки.

У документі названі суми штрафів:

перше порушення передбачає штраф від 170 до 340 гривень;

за повторні сума штрафи помітно зросте - від 3400 до 5100 гривень.

Крім того, в законопроекті №3797 пропонується посилити відповідальність за незаконне ввезення/вивезення тварин і рослин, а також за порушення правил їх утримання.

Нагадаємо, що Рада ввела нове покарання для українців, що заборонено.

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