Настя Каменських отримала власну золоту зірку і поділилася яскравими кадрами урочистої події

Популярна українська співачка стала щасливою володаркою власної зірки на "Площі зірок" у Києві. Вона поділилася знімками з цієї події в своєму Instagram, пише Politeka.net.

"Для мене це-символ уваги і любові моїх шанувальників-всіх, хто слухає, підтримує і вірить! Я дуже рада, що моя творчість знаходить відгук у ваших серцях. Це велика і головна цінність, яка мотивує і надихає творити, створюючи нові класні і корисні проекти. Йти вперед!",- написала Каменських.

Вона подякувала своїй команді та фанатам за підтримку та допомогу.

Настя також опублікувала фотографії, на яких можна побачити, як вона позує поруч зі своєю зіркою, а потім бере участь в її урочистому відкритті. Відзначимо, що зірка з'явилася на церемонії в темних джинсах в обтяжку, бежевому топі і стильному коричневому пальто.

Шанувальники співачки щосили вітають її з новим досягненням.

"Від щирого серця вітаю Настя, це заслужено", "Настюша ти цього заслужила ти велика молодець", "далі тільки більше", "але фігурка у неї, не дивлячись на її талант бомба!", "Огогошечки, це здорово, я вітаю вас! У вас прекрасний голос і просто необмежений талант!",- пишуть люди.

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