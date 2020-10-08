Стало відомо, в чому саме помилилася королева Єлизавета II у відносинах з Меган Маркл

Про це пише британське видання Mirror.

За словами інсайдерів, монарх помилилася, коли почала сприймати Меган Маркл як звичайного члена королівської сім'ї.

Справа в тому, що дружина принца Гаррі - єдина людина в королівській родині, який зміг своїми силами заробити мільйони фунтів стерлінгів і вийшов з низів. Тому в палаці могли здогадуватися, що Меган Маркл не стане звичайним членом сім'ї.

"Замість цього вони відправили її з королевою на відкриття моста. Не те щоб це було неправильно, але вони жахливо помилилися, вирішивши, що наречена молодшого сина стане звичайним членом Королівської сім'ї. Вона ніколи не збиралася ставати звичайним членом Королівської сім'ї», - запевняє британський експерт Роберт Лейсі.

За словами біографа, Меган Маркл подобалася Єлизаветі II і королева її вважала "хорошою партією" принцу Гаррі.

Раніше був розкритий план Єлизавети II по Меган Маркл і принцу Гаррі.

Так, британський монарх хотіла в 2019 році принца Гаррі і Меган Маркл відправити жити в ПАР.

Єлизавета II прекрасно знала, що її онук Гаррі з дружиною вже втомилися від королівських зобов'язань і постійної уваги журналістів.

Колишні герцоги також розглядали можливість переїзду в Йоганнесбург, де почали зароджуватися їхні почуття. Там пара, за задумом Букінгемського палацу, повинна була займатися благодійністю і прославляти Великобританію.

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