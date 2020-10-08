Відомий гуморист, чоловік примадонни російської естради Алли Пугачової, Максим Галкін, загравав з шанувальниками

Артист активно публікує в Instagram різні фото відео зі свого звичайного і професійного життя, передає Politeka.net. Цього разу шоумен показав, як відправився кудись на машині. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Галкін їхав на задньому сидінні і знімав себе на камеру. Артист підставив під кадри музику і посміхнувся в камеру, а після чого підморгнув підписникам в такт пісні.

У підписі Галкін поставив:"😉".

За годину пост зібрав майже 300 тисяч переглядів.

"Кого кадрить Галкін) - коли він тільки Алкін?))) ", "Роки красять Максима🤩 👍 💖"," а Аллочка де??💕Ми скучили!!!Чекаємо сімейного відео!!!💝💘💖💕💞💓💗❣️❣️❣️Максим ви класний!!!💥 💥 💥 💥 😍 ", "Ні, ні... чот на Тарзана тут схожий... я його терпіти не можу...", "Красунчик 🔥", " класний же який Максим!👍 ", "Приколіст🔥 🙌", "Так. Це ви соцмережу переплутали) з такими відосиками в ТіК-Ток😀", " Максим перший раз бачу вас сексуальним!", "Привіт!!😆 😆 І хто його знає - чого він моргає...(пісня)🌹 🌹 🌹 😊 😊", "Максик ,Ти такий сексі Аллочці пощастило", "красивий розумний порядний і чесний Максим і кращий батько для своїх малюків❤️❤️❤️", "сама чарівність 😍", "ой як він дивиться 😅 невинний такий 🤣", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Максим Галкін показав активні танці дружини під сучасну музику.

Видно, що примадонні подобається, як вона проводить час. Пугачова активно жестикулює, підспівує і пританцьовує.

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