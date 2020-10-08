Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала розкішний образ в рожевій сукні

Анастасія є затребуваною моделлю, тому на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка публікує безліч кадрів зі зйомок в самих різних образах. Дівчина демонструє пишні форми без найменшого почуття сорому, так як пишається ними і не бажає ховати себе.

Квітко не розповідає, чи зробила вона пластичні операції або ж її фігура була від природи такою незвичайною, проте фанати продовжують запевняти, що дівчина зробила дуже багато «виправлень». На одному з фото, яке Настя показала, чітко видно, як неприродно тонко виглядає її талія і як переконливо виглядає бюст і стегна.

У ніжно-рожевій сукні на тонких лямках прямого крою дівчина блищала поруч з дзеркалом і показала таким чином, як виглядає з самих різних сторін. Ось як реагують фанати:

"Фотографії ретушовані і це правда; силікон; Люблю кожну твою картинку !! Безумовно ви виглядаєте занадто гаряче і красиво !! 😘 😍 🌶 🔥 🚬 😎 ; Найгарячіша дама на землі !! 🌶 ; Дуже струнка, дорога; миле личко; від Кайлі і Кім далеко звичайно; перебувати поруч з красивою жінкою-це нездійсненна мрія; будь ласка, спробуйте індійське плаття, сзаді так красиво; Моя принцеса; дуже гарненька; яка мила дівчинка !!! 👏😍👏».

Ми також писали, що дівчина намагається привернути до себе якомога більше уваги, а завдяки тому, що вона володіє незвичайною зовнішністю, це не є проблемою. Настя показує свої форми в міні-бікіні і бюст шостого розміру, відзначаючи, що пластики вона не робила.

На одному з фото видно, що Квітко відчуває себе максимально комфортно в білизні і купальниках, що зовсім не приховують її фігуру. Скромно заявляючи, що вона навіть «крутіше Кардашьян», модель продовжує отримувати сотні компліментів в мережі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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