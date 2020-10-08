Нацбанк не планує ламати ринковий тренд з попитом на валюту за допомогою інтервенцій

Про це попередив глава НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю ZN.ua.

За його словами, пропозиція валюти від експорту в найближчі місяці має зрости.

“Ми очікуємо збільшення валютних надходжень від експортерів у найближчі місяці. У аграріїв зараз почалася активна фаза експорту врожаїв. Тобто пропозиція валюти ймовірно зросте", - стверджує Шевченко.

Глава держрегулятора також додав, що курс долара в Україні залежить від балансу попиту і пропозиції.

"Незалежно від того, куди буде рухатися курс, ми не будемо ламати ринковий тренд і продовжимо згладжувати тільки надмірні курсові коливання, якщо це буде потрібно. Підлаштовувати нашу курсову політику до бюджетних показників не плануємо. Важливіше, щоб сам бюджет був збалансованим і реалістичним", - продовжив він.

Підсумовуючи, Кирило Шевченко пояснив, чому попит на долар в Україні збільшився.

"Є кілька причин, чому попит збільшився. Зокрема, ми бачили пожвавлення з боку імпортерів. Плюс ще одна об'єктивна причина-Мінфін здійснював погашення облігацій нерезидентів. Тому ми не маємо ніяких курсових цілей, курс повністю залежить від ситуації на ринку в певний проміжок часу", – резюмував глава НБУ.

Раніше ми попереджали про новий стрибок курсу долара, оскільки Нацбанк не уповільнює темпи падіння нацвалюти, А умов для зміцнення гривні немає.

Більш того, як повідомляли раніше економічні експерти, до кінця 2020 року ми можемо побачити курс долара по 29,5 гривень/$. Через зростання курсу будуть рости і ціни, що безсумнівно вдарить по гаманцях українців.

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