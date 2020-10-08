У Нацбанку розкрили деталі, які стосуються депозитів

Глава НБУ Кирило Шевченко повідомив, що цього року запропонував скасувати податок на доходи за депозитами фізосіб. Однак у підсумку це питання в Мінфіні залишили без уваги і причини зрозумілі.

НБУ планує повернутися до зазначеної теми, пише zn.ua. Як зазначив Шевченко, у багатьох країнах у фізичних осіб набагато більше інвестиційних інструментів. У нашій же країні у людей є можливість тільки на депозити та облігації внутрішньої державної позики.

Нерухомість, хоча і є альтернативою першим двом видам, але не виступає інвестиційним інструментом.

На цей час в планах у Шевченка повернути привабливість інструменту-депозитам. Глава НБУ повідомив, що коли процентні ставки в Україні були на рівні 25%, це оподаткування доходу не було настільки значущим.

Зараз же прибутковість за депозитами, особливо валютними, знизилася, це оподаткування робить істотний вплив на перерозподіл фінансових ресурсів.

Також, за словами Шевченка, він підтримує ідею перезапуску фондового ринку в Україні, яку раніше озвучував прем'єр-міністр, через обмеженість фінансових інструментів.

Нагадаємо, за інформацією прес-служби Нацбанку, станом на 1 вересня міжнародні резерви становили понад 29 млрд дол, тобто, за місяць стали менше на 2,6 млрд дол.

У фінрегулятора скорочення міжнародних резервів пояснили тим, що Україна проходить пік виплат за боргами за зовнішніми зобов'язаннями.

Одночасно з цим, валютні надходження на користь уряду за місяць склали 445 млн дол.

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