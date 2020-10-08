Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", похвалилася розмірами свого бюста

Демі постійно балує фанатів жаркими образами, приміряє стильні вбрання і не боїться критики. Так як дівчина працює з онлайн-магазинами, вона також часто змінює стиль і ділиться в Instagram яскравими кадрами з пляжу.

Нерідко Роуз також показує особисті Селфі і демонструє на них фігуру у всій красі в майже непомітних бікіні. Шостий розмір бюста, тонка талія і пишні стегна прославили дівчину в Instagram, а її витівки на відпочинку продовжують привертати увагу фанатів.

На одному з особистих Селфі Демі також вирішила показати, як виглядає її бюст крупним планом в трендовому купальнику з силіконовими і прозорими лямками.

Ось як реагують в мережі:

"Гаряча дівчина літо🤷 🏽 ♀️; мама закохана в тебе @ demirose; бомба Нью-Йорка💣 💣; Eres una diosa❤️; дуже гарненька; на неї можна дивитися годинами😋 😋 😋; приємно♥️; приголомшливо🔥❤️❤️; Ти виглядаєш так жарко, BB, вау, така красива; geyl khur😍; розкішна дівчинка; Незрівнянна моделька; вони нереально великі».

Також Демі змогла порадувати черговим яскравим фото, на якому позувала в чорному купальнику з бахромою прямо під бюстом. Як правило, дівчина блищить в більш сміливих нарядах і демонструє ті в рамках реклами брендів, з якими працює.

У реальному житті і не на постановочних кадрах дівчина позує в більш скромних і простих нарядах. На одному з таких фото Демі підкреслила струнку талію короткими шортами з джинсової тканини з високою посадкою і, як зазначалося раніше, монікіні з бахромою під бюстом.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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