Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковськи пройшлася по вулиці в досить сміливому образі

Красуня набирає все більшої популярності і за нею почали ганятися папараці, пише Politeka.net. Так, в одній з груп з'явилося фото моделі, на якому вона постала в досить спокусливому образі.

Артистка одягла короткий жакет на одному ґудзику, під яким, здавалося, немає білизни. Груди зірки красиво випирали. Довжина наряду дозволила розглянути пружний животик моделі - все-таки вона така пекуча.

Рельєфи її тіла просто заворожують. Образ Ратаковськи доповнили різні аксесуари і розпущене волосся.

"Папараці застали Емілі Ратаковськи під час прогулянки вулицями Нью-Йорка. Вона одягла жакет на голе тіло і продемонструвала новий колір волосся", - написали автори поста в Instagram.

За вісім годин пост зібрав 80 лайків і жодного коментаря.

Відзначимо, зірка з дитинства працювала моделлю, вже в 14 років вона уклала контракт з агентством Ford Models. Емілі поєднувала навчання в школі з роботою.

Після школи майбутня знаменитість поступила в Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі, де провчилася рік, вивчаючи образотворче мистецтво, після чого вирішила повністю присвятити себе модельній кар'єрі.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в бежевій блискучій сукні, яка обтягнула пружні принади і ледь трималася на них.

Великий бюст привертав увагу, а блискуча прикраса стала ідеальним акцентом.

Доповнила образ зірка красивим макіяжем, підкресливши лише очі, а губи були нюдовими. Вид не міг не підкорити шанувальників.

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