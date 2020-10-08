Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковськи пройшлася по вулиці в досить сміливому образі
Красуня набирає все більшої популярності і за нею почали ганятися папараці, пише Politeka.net. Так, в одній з груп з'явилося фото моделі, на якому вона постала в досить спокусливому образі.
Артистка одягла короткий жакет на одному ґудзику, під яким, здавалося, немає білизни. Груди зірки красиво випирали. Довжина наряду дозволила розглянути пружний животик моделі - все-таки вона така пекуча.
Рельєфи її тіла просто заворожують. Образ Ратаковськи доповнили різні аксесуари і розпущене волосся.
"Папараці застали Емілі Ратаковськи під час прогулянки вулицями Нью-Йорка. Вона одягла жакет на голе тіло і продемонструвала новий колір волосся", - написали автори поста в Instagram.
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Відзначимо, зірка з дитинства працювала моделлю, вже в 14 років вона уклала контракт з агентством Ford Models. Емілі поєднувала навчання в школі з роботою.
Після школи майбутня знаменитість поступила в Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі, де провчилася рік, вивчаючи образотворче мистецтво, після чого вирішила повністю присвятити себе модельній кар'єрі.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в бежевій блискучій сукні, яка обтягнула пружні принади і ледь трималася на них.
Великий бюст привертав увагу, а блискуча прикраса стала ідеальним акцентом.
Доповнила образ зірка красивим макіяжем, підкресливши лише очі, а губи були нюдовими. Вид не міг не підкорити шанувальників.
Нагадаємо, що яскрава Емілі Ратаковскі посвітила соковитим арбузиком, розбурхавши фантазію: з такою не занудьгуєш.
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