Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе у всій красі

Як повідомляє Politeka з посиланням на Інстаграм красуні, дівчина виклала в соцмережі відеоролик, на якому вона, одягнена в облягаючі чорні шорти і топік, показує у пілона чудеса розтяжки.

На ногах Катерини надіті туфлі на дуже високих підборах, волосся дівчини розпущені.

"« Танцюй поки молода ... »😅 Поки ми молоді, потрібно робити те, що хочеться, що дозволяє Ваше тіло і ваші можливості ... На жаль, ми не вічні і наше тіло не завжди буде таким прекрасним ... А час таааак швидкоплинний ... 😖 Не знаю чому про це задумалась, але реально, ми стільки всього боїмося робити або створювати ... неважливо. будь то фото з голою попою в інстаграм, будь то ваша мрія навчиться співати, будь то просто бажання показати то , чому ви навчилися (завжди хочеться комусь похвалитися і не кажіть, що це не так) і тд ... А ви, перед тим як щось хочеться спробувати або зробити, скажіть собі «Якщо не зараз, то коли? 😏 »Запам'ятайте, у Вас не так багато часу, як Вам кажется.☝🏻", - підписала відеоролик Катерина Нікітіна.

Шанувальники навперебій почали ставити під публікацією лайки і залишати коментарі, повні захоплення.

Ось, що написали фоловерів дівчата: "Гарно таньцюєш А що скоро заміж)) Я все таки дочекалися відосік в одних лишь стрінгах)) Красоточка😍🔥 🤩🤩🤩 ну як завжди вогнище! 🔥🔥🔥Каждое слово в яблучко!)) Я зараз теж про це думаю)) 😉🕊❤️😍 Агонь🤤🔥🔥🔥 "

Раніше ми писали, що відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про проблеми моделей. На фото Нікітіна показала себе в черевиках і колготках у чорну сіточку. Образ Катерина доповнила курткою, а волосся залишила розпущеним. Зірка сиділа на асфальті, а в обличчя їй щось світило. Актриса перебувала біля автомобіля, який можна побачити на тлі.

"Сиджу така і думаю:

«Як млинець тримати обличчя красивим,

коли тобі в 🍑 шалено коле асфальт 😬 »

Чи знаєте, моделлю бути - це теж, як виявилося, акторська майстерність потрібно ... 😄

Не змогла визначитися ... 🤷🏼♀️

А Вам як більше подобається 1 або 2?

І взагалі-то, як ви там!? 😏

Персики, як настрій у вас? ", - написала зірка.

Молода українська гумористка і зірка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна любить похвалитися ідеальною розтяжкою і танцями у пілона в досить відвертих нарядах

Артистка «Жіночого кварталу», яка раніше серйозно займалася гімнастикою і навіть викладала фітнес і гімнастику, на своїй сторінці в Instagram регулярно публікує пікантні фото і відео своїх pole-dance тренувань.

Під одним з недавніх роликів Катя різко обложила критиків і зізналася, що більше не соромиться показувати свої таланти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝖭𝗂𝗄𝗂𝗍𝗂𝗇𝖺 𝖪𝖺𝗍𝖾𝗋𝗒𝗇𝖺 (@nikitkinna) 3 Сен 2020 в 2:50 PDT

Нагадаємо, Кравець, Адамчук, Кекелія і інші красуні з «Квартал 95» полонили жаркими літніми образами: топ пристрасних фото.

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