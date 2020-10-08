Зірка популярного серіалу "Свати" Людмила Артем'єва виклала в соцмережі знімок часів своєї молодості

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

Так, Артем'єва, яка зіграла у відомому серіалі Ольгу Миколаївну Ковальову, показала свій чорно-білий знімок, не написавши при цьому, в якому році він зроблений.

На актрисі - темний светр, волосся її досить-таки коротко обстрижені, Людмила лукаво посміхається, а довершує образ зірки тонкий ланцюжок на шиї.

"Стара фотографія, молодість 😍", - коротко підписала фото Людмила Артем'єва.

Шанувальники навперебій почали хвалити актрису за елегантний образ і менш ніж за 40 хвилин поставили під знімком 1400 лайків.

"На мій погляд нітрохи не змінилися. Ви щас нітрохи не змінилися !!!💯 ❤️Красивая красива !!!👍Красива і класна АКТРИСА .❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ 😍 😍 😍 Так,теж нічого, симпатична. Красуня і розумниця інаконець суперська актриса .👌 🌹 🌹 🌹Молодість-краса 👍 🌹 🌹 🌹 💋 сама лутчая актриса.❤ ️ ❤ ️ ",- написали віддані фанати актриси.

Раніше ми писали, що зірка серіалу «Свати» Анна Кошмал порадувала шанувальників новим знімком. Красуня прогулювалася біля моря і вирішила зняти пам'ятний момент на фото. Вона стояла на височині, спершись об перила і закинувши голову назад. Розпущене волосся зірки розвивалися на вітрі. Красуня закрила очі від задоволення і насолоджувалася моментом.

Особливу увагу привернув рельєф тіла актриси, який проглядався через тонку тканину. Шанувальники змогли розглянути плоский животик актриси і її пишні груди. В цілому фото вийшло неймовірно атмосферним.

"У Миколаєві відмінна погода, смачна їжа, розслаблений ритм і маса інших приємних сюрпризів. А як ваш настрій?",- підписала фото зірка.

За 20 хвилин її знімок зібрав майже 5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко підкорила своїм талантом мільйони фанатів. Однією з найбільш пам'ятних ролей зірки стало виконання Валюхи Будько в "Сватах". Шанувальники артистки настільки були вражені грою Кравченка, що вирішили присвятити їй сторінку в Instagram.

На фан-сторінці з'явився новий пост, на якому всім відома "Валюха" в яскравому одязі і з червоною помадою на губах посміхається, а її колега Олеся Железняк, яка втілила образ дружини Мітяя - Лариси Буханкіної, стояла поруч з дитиною на руках.

Це стоп-кадр з нового сезону серіалу, який сподобався творцям групи. Видно, як зірки змінилися і вже зовсім не такі, як були раніше.

"Всім гарного дня ❤️", - написали автори поста.

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