Молодий актор потонув у басейні фітнес-клубу менш ніж через місяць після того, як в басейні захлинулася дочка відомого актора Володимира Конкіна

Як повідомляє "Стархіт", в одному з московських фітнес-клубів загинув 26-річний актор Рінат Кафіятуллін, відомий за ролями в театрі і серіалу «Сусіди». Хлопець пішов у фітнес-клуб поплавати в басейні і потонув.

Смерть актора зафіксували камери відеоспостереження. Відео з'явилося в Телеграм-каналах.

На записі видно, що жінка, що пропливає повз Ріната, побачила, що з ним щось не так і звернулася за допомогою до співробітника фітнес-клубу. Однак персонал не поспішав кидатися на допомогу. Видно, що чоловік намагається дістати тіло палицею, після чого знімає шльопанці і стрибає у воду.

Медики, які приїхали за викликом, не змогли реанімувати актора, хоч співробітники фітнес-клубу і намагалися надавати молодій людині першу допомогу.

На даний момент з'ясовуються обставини смерті хлопця, а також дається оцінка діям співробітників закладу.

Як відомо, 22 вересня за подібних обставин у фітнес-клубі потонула донька радянського актора Володимира Конкіна Софія. Вона так само як і Рінат прийшла в басейн пізно ввечері. Дівчину знайшли практично на дні басейну, врятувати її не вдалося.

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