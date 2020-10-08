Міністерство соціальної політики України оприлюднило для громадського обговорення законопроект про компенсацію витрат на догляд за окремими категоріями осіб

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу відомства.

У документі сказано про одиноких літніх українців, які часто просять соцпрацівників надати їм якусь допомогу: або вдома або в будинках престарілих.

Однак, питання оплати в даному випадку залишається невідрегульованим. У пояснювальній записці до документа сказано, що згідно з Сімейним кодексом утримувати непрацездатних батьків і надавати їм матеріальну допомогу повинні їх спадкоємці, проте вони часто не виконують своїх обов'язків.

"Літня людина опиняється в установі державної або комунальної форми власності, що представляє соціальні послуги і перебуває в ньому на повному державному утриманні. Після смерті такої особи спадкоємці успадковують майно і не компенсують витрати, які зроблені іншими особами", - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Тому проектом передбачена можливість соцустановам оформляти договори утримання, в яких буде вказана оплата за послуги на рівні тих розцінок, які соцпрацівники представляють при домашньому догляді. Але головне - на майно тих, хто підпише договори утримання, накладуть заборону на відчуження: його буде неможливо ні продати, ні подарувати.

Якщо ж літній власник майна і не перебуває на утриманні в держустанові, проте визнаний недієздатним, на дії з його майном необхідно буде отримувати дозвіл від служби опіки, яка, якщо буде проти, то може заблокувати операції з майном.

Крім того, спадкоємці не отримають майно у спадок до того моменту, поки не компенсують всі витрати соцслужби на утримання родича.

Компенсація з роками опіки над літньою людиною може виявитися значною в грошовому вираженні. Так, за прайсом, сходити за продуктами сьогодні коштує близько 60 гривень, приготування їжі - 40 гривень, прибирання - до 90 гривень. Якщо українець роками перебуває під наглядом, від його майна може нічого не залишитися.

Раніше ми писали, що українські чиновники вирішили нагадати громадянам про те, як правильно і за законом отримати спадщину. Так, все залежить від ступеня споріднення. Наприклад, нульовим податком обкладаються об'єкти спадщини, які були успадковані членами сім'ї першого і другого ступеня споріднення. А ось спадкоємцям, які не мають відношення до першого і другого ступеня, доведеться заплатити дохід за ставкою від 5 до 18 відсотків.

Громадянам-резидентам, які отримують спадщину від громадянина-резидента, і не належать при цьому до членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення, доведеться заплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% і військовий збір за ставкою 1,5% від вартості будь-якої спадщини.

Об'єкти спадщини, які отримують спадкувачі-нерезиденти від спадкоємця-резидента, оподатковуються у розмірі 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

Українські чиновники вирішили розповісти про те, коли і скільки потрібно буде заплатити податку новому власнику нерухомості. Так, у разі переходу права власності від одного власника до іншого, протягом календарного року податок нараховується для старого власника. Починаючи з першого січня по початок того місяця, коли припинилося право власності на вказаний об'єкт.

Для нового власника сума податку буде нараховуватися, починаючи з місяця, в якому він придбав таке право.

Крім того, чиновники розповіли про те, що платники податків мають право на звернення з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання для проведення звірки даних щодо:

Об'єктів житлової / нежитлової нерухомості та їх частки, які перебувають у власності людини;

Розміру загально площі;

Права на використання пільги при сплаті податку;

Розміру податкової ставки;

Суми нарахованого податку.

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