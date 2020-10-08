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Долар відступить, гривня розгорне курс валют у протилежний бік: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 8 жовтня покаже приховану силу гривні, яка через довгий час почне атакувати.

Сто доларів сьогодні втратять кілька гривень. Міжбанк відкриється з показника в 3,99 гривні. До середини минулого дня долар коштував 28,3246, але гривня вирішила «закріпити урок».

Курс валют 8 жовтня буде виглядати так:

100 доларів – 2832,4 грн;

100 євро - 33,3303 грн.

Канікули в школах України переносять, озвучені нові терміни: коли і скільки відпочиватимуть діти

Осінні канікули в українських школах будуть перенесені через пандемію та місцеві вибори.

Так, у Києві вже прийняли рішення перенести канікули на період 21-28 жовтня 2020 року.

У документі, який розіслали по столичних школах, зазначається, що канікули пропонується перенести з метою запобігання поширенню китайського вірусу, а також створення безпечних умов під час підготовки та проведення місцевих виборів, які пройдуть в Україні 25 жовтня.

Зазначимо, що осінні канікули в Україні були заплановані на 26 жовтня - 1 листопада.

Українців залишать без пенсій, термінове звернення ПФУ: «прийнято рішення про…»

Чиновники з Пенсійного фонду попередили українців, що частина з них може залишитися без виплат.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Пенсійного фонду в Донецькій області.

"Якщо за результатами перевірки, проведеної підрозділами Державної міграційної служби, буде прийнято рішення про те, що фактичне місце проживання не відповідає офіційному, виплата пенсії буде припинена з наступного місяця», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що згідно чинного законодавства, місце проживання пенсіонерів не обмежується. Тим не менш, чиновники припиняють виплати коштів, посилаючись на власні постанови.

Збірна України з футболу зазнала найбільшого розгрому в історії

Збірна України програла з великим рахунком 1: 7 Франції в товариській зустрічі на виїзді.

Варто відзначити, що в українській збірній була знекровлена були відсутні відразу 14 футболістів через травми і китайський вірус.

Відзначається, що гості пропустили вже на 9-й хвилині.

Не минуло й півгодини гри, як господарі зміцнили перевагу. Жиру отримав пас від Толіссо, обробив м'яч і обвідним ударом з-за меж штрафного пробив у кут воріт.

На 34-й хвилині рахунок був 3:0. Ще до перерви на табло загорілася четвірка. Невдало зіграв Миколенко, який головою відправив м'яч у власні ворота після навісу з кутового.

На початку другого тайму Україна змогла забити один м'яч. П'ятий м'яч забив Толіссо, потім шостий і сьомий м'ячі забили Мбаппе і Грізманн.

Гра закінчилася з рахунком Франція - Україна 7:1