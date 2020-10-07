Багато хто не згоден з його оцінками

Знаменитий український хореограф Влад Яма відверто розповів про свій досвід суддівства на проекті "Танці з зірками"

Танцюрист вже четвертий сезон сидить в журі популярного українського танцювального проекту, а крім нього брав участь також і в інших подібних шоу. За цей час йому неодноразово доводилося стикатися з тим, що з його суддівством не згодні деякі учасники або глядачі шоу. Яма відверто висловився на цю тему в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Він зізнався, що іноді і сам задається питанням про те, чи адекватно він оцінив ту чи іншу пару.

"І виходить що я правий. І можу обґрунтувати кожну оцінку. Згоден, трохи схоже на розмову з самим собою, але просто нагадаю, що ставлюся до своєї роботи максимально відповідально. Тому завжди ретельно все зважую, порівнюю пари між собою ПЕРЕД тим, як підняти заповітну цифру", - підкреслив хореограф.

Він також нагадав глядачам, що оцінка танцю завжди буде суб'єктивною.

"Наприклад, сотні людей абсолютно серйозно писали мені що Дмитро Комаров і Леся Нікітюк танцюють технічніше своїх суперників", - зауважив Яма.

При цьому він пообіцяв і далі продовжувати неупереджено оцінювати учасників шоу.

"Так що планую і далі бути неупередженим. Але аргументовану критику готовий почути", - підсумував артист.

Нагадавши, скандал Ями з "Танців з зірками" і Лесі Нікітюк, танцюрист вразив зізнанням: "Я цього точно не планував...".

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