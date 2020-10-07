Ведучий передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров підкорив милим домашнім фото зі своєю дружиною Олександрою Кучеренко

Знімком ведучий поділився в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку подружжя позує на дивані в милих кігурумі з пандами. При цьому дружина зворушливо обіймає чоловіка і вони удвох щасливо посміхаються.

Комаров також опублікував ще одну фотографію, на якій він годує справжню панду.

"Панда. Символ Китаю. Вбралися з Олександрою до прем'єри випуску про панд, який вийде сьогодні о 22-45 на 1+1. А ви знали, що всі панди в світі належать Китаю? Навіть народжені за його межами. Що за вбивство панди в Китаї - смертна кара. І що купити панду сьогодні, навіть в зоопарк, неможливо - тільки взяти в оренду. 1 рік - 1 мільйон доларів США", - написав ведучий у підписі до фото.

Його передплатники тут же почали коментувати пост.

"Красива пара", "Дімон, ну ти красава, можеш шанувальників здивувати новими знімками", "Ух ти, які ви миленькі", "Два пандусика", "такі милахи", "Дмитро, ваша дружина, дуже красива, але її псує червона помада", " Дмитро ось дивлюся на Вас і захоплююся Вашими людськими якостями і талантом. Будьте щасливі!",- пишуть люди.

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