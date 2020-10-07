Такий сміливий виріз не міг залишитися без уваги

Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою найбільшого в Україні бюста, засвітилася в компанії акторів відомого "Дизель-Шоу"

Зірка з кожним днем все більше набирає популярність, тому стає гостею відомих проектів, пише Politeka.net.

Модель з'явилася в "Дизель-Шоу", про що свідчать спільні фото, які вона розмістила в Instagram. Міла позувала у властивій собі футболочці з глибоким вирізом. 13-ий розмір знаменитості ледь не вистрибував з настільки нескромного розрізу і привертав увагу чоловічої сторони відомого колективу.

Гуморист Сергій Писаренко зазирнув на принади, що стирчать з декольте, при цьому відсунувши від пишногрудої красуні свого колегу Євгена Нікішина. Поруч стояла засмучена Вікторія Булітко, ймовірно, так вимагала її роль.

У пості Кузнєцова розповіла, коли варто чекати випуску шоу з її участю.

"Всіх чекаю) буде ну дуже смішно🤣", - написала вона.

За дві години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Обожнюю те шоу, вже з нетерпінням чекаю", "Як я люблю дизель шоу😍Міло, ти відмінно виглядаєш в їх компанії 👌", "Міло, ти крута на фотці з дизель шоу 💋💋💋", "Ого як круто, обов'язково буду дивитися", "Я звичайно ж не пропущу цього🤗🔥", "Клас, я обов'язково буду дивитися,😍😍😍 Міло, ти вписуєшся в їх колектив, клас 😍😍", "ВОУ! Ось я такого не очікував! обов'язково прийду", " Милочко, ви просто лялькова лялька!", "Вау який у тебе наряд, впевнена що це буде дуже цікаво🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Міла Кузнєцова розкрила халатик і показала всю себе: "одружився б".

Як Politeka писала, що Міла Кузнєцова переборщила з розміром декольте на велопрогулянці:»неможливо не любити".

Також Politeka повідомляла, що Міла Кузнєцова блиснула формами і показала, як отримує незабутні враження: «дуже чітко».