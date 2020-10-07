Дощі не залишать Україну, проте поки в середньому по країні буде зберігатися тепла погода

Синоптики повідомляють, що в четвер, 8 жовтня, на більшій частини країни пройдуть дощі.

Зокрема, за даними Укргідрометцентру, у західних областях очікуються опади. Вночі температура опуститься до + 10 ... +12 градусів, а вдень потеплішає до +20.

На півночі і в центрі температура вдень триматиметься на позначках в +17...+20 градусів. У цих регіонах також очікуються дощі з грозою.

На Сході повітря прогріється до + 23 градусів, а вночі температура опуститься до +10. У цьому регіоні день буде сонячним, без опадів.

На півдні країни дощ з грозою ймовірний тільки в Одеській області. Температура вдень підніметься до + 24 градусів.

У Києві 8 жовтня також очікуються дощі. Вдень стовпчики термометрів покажуть + 17 градусів, а вночі температура опуститься до +15. Також наголошується, що до вечора дощ, який почнеться ще вдень, повинен буде ослабнути.

Раніше ми повідомляли, що літня погода ще побалує українців, затримавшись до кінця місяця. Про це розповіла співробітник Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

За її словами, нинішня зима навряд чи буде морозною: така ймовірність становить лише 10%.

У свою чергу, синоптик Віра Балабух каже, що цієї зими українців чекає мало снігу, проте країну накриють відлиги і крижані дощі.

Нагадаємо, українців попередили про аномальну зиму, розкриті нюанси погоди: "крижані дощі змінюватимуть...".

Як повідомляла Politeka, погода влаштує харків'янам випробування холодом: до чого готуватися найближчими днями.

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