Погода в Україні 8 жовтня неприємно здивує змінами, грозові дощі "захоплять" нові регіони

Про це свідчить прогноз синоптиків, повідомляє Politeka.

Так, особливо сильним сьогодні буде удар погоди на західній частині країни. Грозові дощі спровокують похолодання до 14-19 тепла. Вночі ж повітря охолоне до 10-14 за Цельсієм.

Схожа ситуація буде і на півночі країни. Дощі з грозами накриють всіх, крім жителів Сумської області. Тут очікується 17-21 градус зі знаком «плюс». А ось вночі різко похолодає: від 11 до 15 за Цельсієм.

Часткові опади будуть і в центральних регіонах. Зокрема, негода очікується в Кіровоградській, Черкаській та Вінницькій областях. Повітря у світлий час доби побалує комфортними 17-23 градусами тепла. А ось вночі різко похолодає: від 11 до 14 за Цельсієм.

На півдні України грозові дощі пройдуть з Одеської області. Попри це, повітря прогріється до 21-24 градусів за Цельсієм. Вночі ж похолодає до 15-18 градусів.

А ось українцям на півночі дощі явно не страшні. Тут осінь побалує невеликою хмарністю і денними 21-23 градусами тепла. Вночі, правда, різко похолодає: від 6 до 10 градусів.

Жителів Києва та області, згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні чекає справжнє випробування: грозові дощі будуть супроводжуватися 17-20 зі знаком «плюс». Вночі їх змінять 12-15 за Цельсієм.

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