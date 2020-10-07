32-річна російська актриса Христина Асмус, яка нещодавно заявила про розставання з відомим коміком Гаріком Харламовим, похвалилася новим образом

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини, знаменитість показала, як робить макіяж, заодно похвалившись довжиною своєї мови. Христина в театральному костюмі, в руках - пензлик, очі актриси лукаво примружені.

Однак зірка розповіла про серйозні речі, а саме про свою участь в театральних постановках і про те, як це важко їй давалося.

"Таке буває, що вистави знімають з репертуару... Сьогодні і завтра ми граємо останні вистави "Гамлет"!!! 😭 😭 😭 Багато всього було на «Гамлеті»..

Я його і на 9-му місяці вагітності репетирувала, і прем'єру зіграла через 2 тижні після пологів 🤰 🏼 і з високою температурою грала, і після складної операції на коліно. І вбігала в театр за хвилину до початку 😖 і приголомшливий День народження відзначила на виставі в минулому році 🎉 і на гастролях ходили в бар вболівати за збірну Росії з футболу" – підписала знімок знаменитість.

Шанувальники бурхливо відреагували на цей пост дівчини, залишивши багато коментарів і поставивши не меншу кількість лайків.

"Бомбова Христина, Краса.Хорошегр вечора .👍♥️ Симпотшка😉 😉 🔥 🔥 😻 " які твої роки, Крістіша, всі Прем'єри попереду!😍 😎 Ого ти яка. Вау обожнюю людей, які так пишуть, як ніби всі так повинні робити. Якщо у тебе крім театру немає свого життя, то не треба пропагувати таке життя всім. Так, крута, вмієш долати себе заради роботи, а на особистому фронті як? А з головою? А на катівні стільці з температурою працювати вмієш?Ти супер а це правда що ти з якимось старим зустрічаєшся? як ваше самопочуття? ❤ ️ ,- пишуть вони.

Примітно, що це фото Христини сподобалося стриптизеру Сергію Глушко, більш відомому як Тарзан, історія про зраду якого співачці Наташі Корольової наробила багато шуму – він теж поставив під знімком лайк.

Раніше ми писали, що 32-річна російська актриса Христина Асмус, яка напередодні екстрено скасувала зйомки і відправилася в лікарню, розповіла все про свою недугу. Зірка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в незвичайній позі на сходах.

Христина в коротеньких джинсових шортиках розкорячила ноги на сходинках. Також на ній була сорочка в чорну і червону клітку і білі кросівки. Доповнили цибулю сонцезахисні окуляри з темно-зеленими стеклами.

У підписі актриса зізналася, що з нею, і чому вона була змушена звернутися за допомогою медиків:

"Хто чекав новин. У мене виявився алергічний дерматит 😭 через що конкретно припустити важко. Лікар сказав, що наклалися і пекельні графіки, і прийняття антибіотиків Выпис виписали купу всього, але головне, треба утриматися від косметики ️ ️ а у мене зйомки летять, репертуар в театрі розписаний і покази «китобою» з обговоренням надеюсь сподіваюся за добу мій організм екстрено візьме себе в руки)))) 🙈".

Також ми повідомляли, що Асмус поділилася з публікою своєю бідою. Для актриси стало несподіванкою, коли прокинувшись вранці, вона побачила висипання у себе на обличчі і шиї.

"Для мене, яка в буквальному сенсі трясеться над своєю шкірою-це мало сказати катастрофа... На моїй пам'яті за 15 років зйомок вдруге через мене скасовують зміну. Про перший коли-небудь розповім... Другий раз-сьогодні. Їду в клініку... Алергія це, імунітет, реакція на антибіотики або пристріт))... я не знаю. Сподіваюся, цей кошмар ненадовго...",- поскаржилася зірка.

Нагадаємо, що скандальна Асмус показала, як проводить час після розставання з Харламовим.

Як повідомляла Politeka, Асмус після розлучення з Харламовим зізналася в коханні одруженому чоловікові.

Також Politeka писала, що спокуслива Асмус в топі з глибоким декольте показала, чим підкорює чоловіків.