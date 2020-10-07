Відомий український репер і продюсер Потап здивував фізичною підготовкою
Артист поділився у своєму Instagram свіжими фотографіями, повідомляє Politeka.net.
Так, на одному з фото знаменитість стоїть на тлі спортивного майданчика і демонструє свій значний біцепс. Футболка у Потапа мокра, з чого можна зробити висновок, що він тільки що закінчив займатися спортом.
На другому фото - рентгенівський знімок голови шоумена. Що цим хотів сказати Потап - незрозуміло.
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"На Треньке, у Зубного, з малим)))", - підписав знімки шоумен.
Фанати оцінили новий образ Алексея, викупавши його в заслужених компліментах.
"Ха Льоша, скажи своє зростання? ❤️❤️💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Потап міць💪 💪Гуф Вам на допомогу️️", - написали вони.
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Раніше ми писали, що український шоумен Юрій Горбунов витягнув на світ незвичайне фото з репером Потапом. Телезірка опублікував архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав з Олексієм Потапенко (справжнє ім'я виконавця, - ред.) під час зйомок вже канув в лету одного з шоу.
У підтягнутому і худому хлопцеві насилу вдається дізнатися сьогоднішнього репера, адже зараз він виглядає зовсім по-іншому: радикальні зміни в зовнішності на обличчя.
"Колись на плюсах був проект «Танцюю для тебе»!! Це артисти відомого балету!!️ ️ Баль бальники, я б навіть сказавши!!#потап #танці #молодість", - підписав фото Горбунов.
"Ми були схудлі", - тут же прокоментував Потапенко.
Відомий український репер і продюсер Потап несподівано перетворився на свою фаворитку Мішель Андраде і здивував відвертими образами. Артист поділився жартівливим відео у своєму Instagram.
Так, Потап вирішив приробити своє обличчя до тіла Андраді за допомогою спеціального додатку, тим самим "замінивши" співачку в її новому кліпі. На кадрах можна побачити, як Потап роз'їжджає на машині і мотоциклі, стрибає у воду і задирає вгору одну ногу в спокусливих топіках і гламурних образах. Репер явно насолоджується тим, що відбувається.
Нагадавши, Каменських вразила домашнім знімком з Потапом, Дорофєєва в захваті.
Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа без ліфчика захопилася небезпечним екстримом: "Мішель, ти знущаєшся".
Також Politeka писала, що підопічна Потапа Мішель Андраде засвітила круглий животик і повідомила про сюрприз.