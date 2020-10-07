За час самоізоляції зірки скинули до 30 кг

Багато зіркових чоловіків, серед яких Філіп Кіркоров, Микола Басков і Сергій Лазарєв, почали активно худнути під час самоізоляції і здивували своїм перевтіленням

Politeka.net зібрала показові фото знаменитостей після різкого схуднення.

Сергій Лазарєв першого вересня похвалився, що скинув 12 кг за 4 місяці, і гордо продемонстрував оголений торс.

"Мінус 12 кг за 4 місяці! Скинув весь жирок навколо живота, і щоки) але, звичайно ж, пішла і м'язова маса! Тепер повернувся в зал, будемо повертати і м'язи) справа наживна! 💪 🏼 Головне, щоб жирок не повернувся! Ну , а так, я задоволений, мені знову 18", - поділився тоді Сергій.

Правда, схоже, Лазарєв не зміг вчасно зупинитися і продовжив худнути. На нових фото шанувальники все більше звертають увагу на зайву худорлявість артиста.

Співак Микола Басков скинув за період режиму самоізоляції 15 кілограмів. За словами артиста, він сів на дієту і зайнявся спортом, а також приймав комплекс вітамінів.

Басков розповів, що вечорами намагався відмовлятися від вечері, а вдень іноді дозволяв собі з'їсти одне морозиво.

Також свою роль в схудненні зіграла відмова від алкоголю.

Філіп Киркорор в ефірі шоу "Вечірній Ургант" розповів, що сильно схуд на самоізоляції — аж на 30 кілограмів. У цьому йому допомогли щоденні заняття гімнастикою в домашніх умовах. За словами поп-короля, ніякої дієти він не дотримувався.

Зараз схудлий і помолоділий Кіркоров не боїться експериментувати з іміджем, вражаючи шанувальників новими яскравими образами, іноді навіть занадто.

Співак також вирішив зануритися в більш молодіжну тусовку, записавши трек з бойфрендом Ольги Бузової Давою.

Нагадавши, у мережі показали рятівницю Кіркорова, яка замінила його дітям бабусю: «які гарні».