Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала одкровенням, виклавши в соцмережі відверте фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінці знаменитості в Instagram.

На знімку балерина розляглася на дивані, загорнувшись в плед. Однак, приховавши верхню частину тіла і частково обличчя, Волочкова не посоромилася виставити напоказ голі ноги. Крім того, знаменитість "забула" надіти спідницю і лежить в одних трусиках.

"Улюблена подушечка у вигляді Лакки очима коханого.😊 А ми взагалі вирішили цей день зробити вихідним!🔥 👍 🌺 ❤ ️ Це така свобода-дозволити собі все, що хочеться.😊 😉 ", – підписала фото зірка.

Варто відзначити, що зірка закрила фанатам можливість коментувати свої фото. Швидше за все, вона побоюється того, що хейтери її розкритикують.

У зв'язку з цим фанати обмежилися лише лайками, якими висловили свою любов до зірки. Так, за неповних 25 хвилин таких виявилося майже дві тисячі.

Раніше ми писали, що скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала частину свого тренування. Скандальна балерина щодня показує нові пости в Instagram, проте майже завжди її критикують в мережі через невдалих нарядів, недоречної поведінки або ж дивних кривлянь перед об'єктивом. Після того, як Волочкову жорстко висміяли за розповнілу фігуру, через довгий час вона вирішила схуднути і здивувала неохайним виглядом.

Тепер же на фото і відео з тренувань Волочкова демонструє, що впоралася і з цим. За її словами, вона для себе розробила індивідуальний режим харчування. Довгий час Анастасія їла тільки салатні листя, сирі або варені яйця, варену курку і овочеві супи.

Сувора дієта з низьким вмістом калорій допомогла балерині запитати зайве, і в відео вона демонструє, як приводить м'язи в форму:

"До і після репетиції вправи на тренажерах з вагою допомагають підтримувати тонус м'язів.💪Сьогоднішній мій день, як і кожен інший, почався активно.🌺», - пише Волочкова.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми: "своє місце в цирку".

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій: "маю право!».

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня: "прямо в кабінеті вони..."