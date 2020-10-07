Відома українська співачка Ольга Полякова вийшла в світ в неймовірно красивій сукні

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала фото, на якому позувала в яскравій зеленій сукні з латексу. Сукня обтягнула ідеальну фігурку зірки, зробивши акцент на пишних грудях і округлих стегнах. Ольга позувала передом і боком, показавши себе з усіх боків.

"Як же давно не було світських виходів..., так що, користуємося старими, але не менш блискучими фото) #царевналягушка)", - підписала фото зірка.

Всього за 15 хвилин пост Полякової зібрав майже 8 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Я спочатку подумала що це Барбі. Оля, ви дуже красива", "Русалка)", "шикарна як завжди","Жаба-Болотниця в зміїному прикиді", "шикарна Оля з шикарною фігурою", "з Королеви та в царівну", "Ваууууууу!!! Красуня!!", "Любов", "Ви чудова!", "Хто підставив кролика Роджера", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Полякова прокоментувала новини про те, що проти неї відкрили кримінальну справу. У своєму відеозверненні зірка заявила, що їй нічого не загрожує, оскільки весь цей галас з концертом пов'язаний з місцевими виборами.

Нагадаємо, що Оля Полякова вирядилася в зухвалу косуху і ошелешила зізнанням про свою професію:"привітайте мене, я...".

Як повідомляла Politeka, Полякова показала розпатлану молодшу дочку, Астаф'єва з Єфросиніною обімліли.

Також Politeka писала, що Полякова зробила заяву після скандального концерту в Харкові, відео: "коли закриють метро, яке кожен день...".