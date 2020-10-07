Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала форми у ванній

Зірка похвалилася ідеальними формами в облягаючому топіку з пікантним вирізом між грудьми, пише Politeka.net. Красуня постійно вибирає відверті вбрання, які підкреслюють її пишні форми.

Цей раз не став винятком, адже зірка посвітила оголеним бюстом. Брюнетка була в чорному напівпрозорому топіку. Крізь тканину пробивалися найпотаємніші деталі, а немаленький виріз посередині надавав ще більшої сміливості образу.

"Гаряча безсоромниця" також засвітила тонку талію і плоский живіт. Загалом, фігура просто запаморочлива.

Модель натягнула крихітні трусики на маленьких бретельках, вона розпустила довге волосся, які акуратно лягли з боків.

Завершив її образ макіяж з акцентом на очі і пухкі губи.

Ебі опублікувала кадри в сторіз, тому шанувальники не змогли відкрито висловитися про побачене, але не можна заперечувати, що виглядає вона просто чудово.

Нагадаємо, Ебі Рэтчфорд опублікувала архівний кадр в сторіз.

Модель позувала на кухні практично повністю оголеною. Зірка одягла лише крихітні чорні трусики-бікіні. Соковита брюнетка намагалася прикрити найпікантніші місця руками.

При цьому модель виставила назад п'яту точку, злегка нагнувшись.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд вдалося вразити навіть без пікантних нарядів - вона просто скинула все зайве і прикрилася білосніжним банним рушником, посвітивши при цьому сідницями.

Жаркий кадр з ванної знаменитості прокоментували кілька сотень фанатів різним чином.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"